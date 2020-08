Lazio, Reina: "Onoreremo la maglia in ogni sfida, questo è un progetto che vuole crescere"

All’arrivo ad Auronzo di Cadore, il nuovo acquisto biancoceleste Pepe Reina ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Ho scelto la Lazio perché è una realtà importante del nostro calcio. Questo è un progetto che vuole continuare a crescere per vincere qualcosa di importante. Vengo con umiltà per dare una mano. Questo gruppo lavora insieme da tempo, ha automatismi che vanno sfruttati. Servirà ancora maggiore coesione all’interno del gruppo e certamente sarà così. Bisogna essere pronto a tutto. Vogliamo fare bene in ogni competizione che saremo chiamati a disputare. Faremo il nostro meglio, onoreremo la maglia in ogni sfida. Questo è il calcio: voglio trasmettere questo a tutto il gruppo”.