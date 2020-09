Lazio, riecco Acerbi a Formello. Visite in Paideia per Di Gennaro e Wallace ma restano in uscita

In casa Lazio si rivede con la squadra Francesco Acerbi nell'allenamento mattutino a Formello. Il difensore, che sta vivendo un momento delicato con il club dopo l'attacco frontale di domenica sul tema rinnovo, ha iniziato a parte con Immobile, per aggiungersi ai compagni nelle esercitazioni sul possesso palla. Differenziato per Cataldi, assenti Vavro, Adekanye e Milinkovic, in Paideia per un controllo dopo una botta all'anca. Visite mediche anche per Di Gennaro e Wallace: per entrambi, il club è al lavoro per trovare una sistemazione. L'iniziale seduta pomeridiana è stata annullata da Inzaghi. Nuovo appuntamento in campo domani alle 18.