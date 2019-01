Rinnovi in vista per Pedro Neto e Bruno Jordao in casa Lazio. I due giovani firmeranno presto il nuovo contratto con il club biancoceleste che vuole blindare i calciatori arrivati nell'estate 2017 in attesa di poterli schierare con più regolarità, visto che entrambi stanno maturando e saranno pronti nei prossimi mesi. A riportarlo è Il Messaggero.