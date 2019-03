© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ritorno di fiamma per la Lazio su Vincenzo Grifo: secondo quanto riferito da Tuttosport, il club biancoceleste, che già cinque anni aveva fatto un tentativi per l'esterno della Nazionale, potrebbe farsi di nuovo avanti. Attualmente Grifo gioca con la maglia del Friburgo, in prestito dall'Hoffenheim.