Lazio-Siviglia 0-1 al 45', andalusi avanti con Ben Yedder. L. Alberto va ko

Il Siviglia chiude in vantaggio il primo tempo dell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League in programma questa sera all'Olimpico. Vantaggio firmato dal capocannoniere Ben Yedder al 22', con la Lazio che troppo spesso si è fatta infilare dalle ripartenze andaluse. Non è comunque mancata l'occasione per trovare il pareggio, ma Marusic non è riuscito a capitalizzare davanti a Vaclik al 37', complice anche un salvataggio sulla linea di Kjaer.

SUBITO SIVIGLIA - Parte meglio il Siviglia, che con la tecnica di Vazquez e la velocità di Sarabia mette subito in apprensione la difesa della Lazio. I biancocelesti rispondono timidamente, portandosi davanti a Vaclik con un paio di accelerazioni dell'ex Correa, ma il vantaggio ospite è già nell'aria e si trasforma in realtà al minuto numero 22. Grande azione avviata da Sanabria, che poi si allarga sulla sinistra e serve un pallone perfetto sul secondo palo: Radu e Acerbi lasciano spazio a Ben Yedder, che solo davanti a Strakosha non sbaglia. 1-0 meritato, almeno finora, per la compagine andalusa. Padroni di casa troppo distanti e sconnessi tra un reparto e l'altro.

MARUSIC SPRECA - Il gol subito sveglia la formazione di Inzaghi, che si lancia all'attacco con maggiore convinzione. La palla del pareggio arriva così dopo appena cinque minuti, al 27', quando Marusic al termine di una bellissima manovra corale calcia però troppo debolmente dinanzi al portiere. La sfera passa sotto le gambe del portiere del Siviglia, ma a spazzare via l'area ci pensa sulla linea l'ex Roma Kjaer.

ANCORA SIVIGLIA - Dopo aver rischiato di subire immediatamente il gol dell'1-1, è ancora il Siviglia a costruire così i principali pericoli. Banega ci prova con una punizione dal limite dell'area al 37': palla alta. André Silva spreca invece clamorosamente un minuto più tardi, eccedendo di altruismo dinanzi a Strakosha e riconsegnando la sfera alla difesa della Lazio anziché battere a rete da posizione leggermente defilata. È questo l'ultimo sussulto di un primo tempo che ha regalato emozioni soltanto a tratti, chiusosi con la prima sostituzione biancoceleste: fuori il tanto atteso Luis Alberto a causa di un problema fisico e dentro l'ex Betis Durmisi al 44'.