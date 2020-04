Lazio, Strakosha prolunga fino al 2025. Sul portiere c'erano alcuni club della Premier

Il futuro della Lazio è in buone mani: quelle di Thomas Strakosha. Il portiere albanese - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è vicino al rinnovo contrattuale con il club biancoceleste, nel quale è prima cresciuto per poi diventarne il titolare ad appena 21 anni. Ora che ne ha 25 (li ha compiuti lo scorso 19 marzo) è già uno dei punti fermi della formazione romana. E si accinge ad esserlo per molte stagioni ancora.

I dettagli e le cifre - La società è infatti pronta ad offrirgli un prolungamento contrattuale fino al 2025. L’attuale accordo, sottoscritto nel 2017, scade tra due anni, nel 2022. Il termine non è imminente, ma la Lazio vuole comunque blindare il giocatore. Così è stata buttata giù una bozza di nuovo accordo che prevede, appunto, lo spostamento del termine dell’intesa al 2025 ed anche un ritocco economico all’ingaggio da 1,2 milioni ad una somma vicina ai 2 milioni di euro. Un aumento importante, in linea col valore del portiere che è costantemente cresciuto nelle ultime quattro stagioni, tanto da attirare l’interesse nei suoi confronti di vari club stranieri, in particolare alcuni della Premier.