Lazio su De Paul: il numero 10 dell'Udinese piace tantissimo a Simone Inzaghi

TuttoUdinese.it aggiunge una pretendente per la stella della squadra di Gotti, Rodrigo De Paul. Sulle tracce dell'argentino un'altra squadra italiana oltre a Milan e Inter. È la Lazio di Lotito: i biancocelesti il prossimo anno si giocheranno la Champions sono in cerca di rinforzi per provare a fare un ulteriore salto di qualità. Il numero 10 dell'Udinese, per la sue doti tecniche e la sua capacità di giocare in più ruoli del centrocampo e dell'attacco, piace moltissimo a Inzaghi.