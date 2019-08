Fonte: dall'inviato a Montecarlo, Andrea Losapio

© foto di Federico Gaetano

A margine del sorteggio di Europa League il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato anche della questione rinnovi di casa biancoceleste: "Presto rinnoveranno il contratto sia Caicedo che Correa. Milinkovic-Savic? Ha un contratto lungo, di 4 anni. Le cose sono chiare sia per noi che per lui per quale sarà il nostro percorso insieme. Lui può ambire ad andare in una squadra di prima fascia, non c'è niente di male. Ma finché sarà alla Lazio noi saremo felice di averlo".