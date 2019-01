© foto di Federico Gaetano

La Lazio, scrive il 'Corriere dello Sport', torna alla carica per l'attaccante brasiliano Wesley Moraes, calciatore che già in estate fu a un passo dal club capitolino. Classe '96, il calciatore di Juiz de Fora ha una valutazione che si aggira sui 20 milioni di euro e piace molto sia in Cina che in Premier. Il brasiliano, però, ancora per qualche giorno vorrebbe dare priorità alla società biancoceleste prima di valutare altre proposte.