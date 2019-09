Lazio tra Bastos, Luiz Felipe e Vavro: chi il titolare a destra?

Fonte: Dall'inviato a Roma

Se c’è una costante in questi 3 anni e mezzo di Inzaghi alla guida della Lazio, è quella che ha sempre alternato i suoi centrali di destra. Per scelta tecnica, per infortuni o solamente per turnover: fatto sta che se Acerbi e Radu possono essere considerati titolari rispettivamente al centro e a sinistra del terzetto arretrato, è difficile capire se qualcuno riuscirà a diventare un elemento inamovibile a destra. Analizzando il mercato e la cifra spesa per Vavro, viene da pensare che il titolare possa essere lui. L’idea e la speranza della società è questa, significherebbe che il giocatore abbia ripagato l’investimento fatto per lui. Ma viene da un campionato diverso e dovrà avere il tempo di adattarsi, ecco perché Inzaghi lo sta inserendo gradualmente. Il tecnico nel ritiro di Auronzo l’ha alternato con Luiz Felipe, partito dall’inizio in queste prime due giornate di A. Tecnicamente è un ottimo talento, soprattutto in prospettiva. È un classe ’97 con già 58 presenze con la Lazio: ha tutte le carte in regola per esplodere. Il suo limite, però, è la continuità. Difficilmente riesce a fare più gare di fila, troppo spesso si ferma in infermeria. Se migliorerà a livello fisico, allora potrà scalare in modo irreversibile le gerarchie. Anche perché può giocare sia al centro che a sinistra, è molto duttile come il suo compagno Bastos.

L’angolano, rientrato la scorsa settimana dopo le fatiche in Coppa d’Africa, ha chiuso la stagione in crescendo (esclusa la finale di Coppa Italia). In marcatura e per qualità atletiche è considerato il migliore a Formello, ma troppo spesso pecca di attenzione in alcuni momenti chiave delle partite. Ecco perché Inzaghi non sempre si fida al 100% di lui: l’anno scorso, per esempio, nel girone d’andata in A ha collezionato soltanto 82 minuti complessivi. Rispetto al compagno brasiliano, è stato schierato più volte sul centro sinistra dopo l’infortunio di Radu. Le coppie quindi potrebbero essere: Luiz Felipe-Vavro, Acerbi con il giovane Armini e Radu-Bastos. Sulla carta, almeno, perché poi le variazioni sono possibili. Come nel derby, quando a metà primo tempo Bastos è entrato al posto di Luiz Felipe con Vavro in panchina. In più c’è Patric: lo spagnolo all’occorrenza può fare il terzo di destra, ma viene principalmente considerato come quinto o quarto di fascia. Durante la stagione ci sarà spazio per tutti, ma trovare il terzetto più affidabile sarebbe garanzia di stabilità e sicurezza.