Lazio, Tudor non perde tempo: prova la difesa a tre nel primo allenamento

Non perde tempo Igor Tudor e nel primo allenamento da nuovo allenatore della Lazio prova subito la difesa a tre. Il modulo scelto è il 3-4-2-1, con tante assenze fra infortunati (oggi lavoro differenziato per Rovella) e convocati in Nazionali. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, Tudor ha provato Romagnoli perno centrale con Gila e Casale ai suoi lati, con i due braccetti pronti a scambiarsi di posizione durante la seduta. Senza esterni sinistri a disposizione, si è mosso Pedro sulla fascia mancina. Lazzari dalla parte opposta, con in mezzo Cataldi o André Anderson insieme a Kamada, schierato nella linea dei quattro. Davanti Immobile o Castellanos con a supporto la coppia Felipe Anderson-Luis Alberto. Azioni senza opposizione, fino a quando non è scattata la partitella con aggregati tantissimi ragazzi della Primavera. La ripresa è fissata per domani, a Formello è prevista un'altra doppia seduta (ore 11 e ore 17), la seconda consecutiva.

Il primo impatto con Formello?

"Mi trovo bene, le strutture sono belle e si può lavorare bene. La cosa bella è che un allenatore qui può fare veramente bene. Sono tutti predisposti per fare bene, c’è serietà e organizzazione giusta, quella che piace a me. Quasi come una famiglia. Guardando da fuori ho visto sempre che l’allenatore di questo club ha sempre un ruolo importante nel suo lavoro".