Lazio, via ai tamponi: è lo step necessario per la 'fase 3' di Formello

Il protocollo per gli allenamenti collettivi è finalmente arrivato e la Lazio ieri ha cominciato a sottoporre il gruppo squadra alla serie di tamponi previsti dalle linee guida approvate dal CTS (oggi arriveranno i risultati). Uno step necessario ai fini della ripartenza con le sedute collettive, che - salvo colpi di scena - torneranno ad esserci da lunedì: si tratta della Fase 3 del programma di lavoro stilato dallo staff tecnico.

Dopo due mesi di inattività e isolamento totale e tre settimane di lavoro individuale, Inzaghi potrà finalmente unire tutti i tasselli della Lazio che torna a mettere nel mirino il sogno scudetto. Vuole riprendere quel percorso virtuoso interrotto il 29 febbraio, dopo il 2-0 contro il Bologna che aveva regalato ai biancocelesti la vetta della classifica per una settimana (dopo vent'anni): la Juventus vincendo il recupero con l'Inter si è portata di nuovo avanti di un punto.

Sembra passata un'infinità da quel giorno. "Penso che quando torneremo non saremo preparati come eravamo prima", ha detto ieri Luis Alberto, consapevole che servirà dare oltre il 100% rimanere in scia dei bianconeri di Sarri. Il morale è rimasto comunque alto a Formello, dove non manca entusiasmo, serenità e spensieratezza. I giocatori hanno trovato anche l'accordo con Lotito per la questione stipendi: rinunceranno a una mensilità, un'altra gli verrà spalmata nella prossima stagione e potranno contare su dei sostanziosi bonus a fine anno (soprattutto se dovesse arrivare lo scudetto). Lotito non ne aveva mai parlato prima per non creale allarmismi o situazioni spiacevoli, che avrebbero potuto rompere l'incantesimo. Tra meno di un mese ripartirà il campionato e si vedrà se il presidente della Lazio avrà avuto ragione o meno.