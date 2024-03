Lazio, Zaccagni: "Qui per fare la storia, serve tanta umiltà come nel match d'andata"

L'esterno offensivo della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di Mediaset prima del match di Champions League contro il Bayern Monaco. Appuntamento alle ore 21.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Le sue dichiarazioni: "Siamo qui per scrivere la storia. E' uno degli stadi più difficili del mondo, ma siamo qui per portare a casa il risultato. Dopo il Milan il mister ci ha detto di mettere da parte la rabbia e di pensare a questa serata, che ci dobbiamo godere. Serve tanta umiltà, come all'andata. Cercheremo di mettere in campo tutte le nostre armi per fare male a questa squadra".