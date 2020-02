vedi letture

Le aperture in Spagna - Disastro Valencia. A San Siro trasformati in un giocattolo

Queste le aperture della stampa spagnola oggi in edicola, giovedì 20 febbraio 2020:

SUPERDEPORTE

"Un giocattolo"

Prima pagina del quotidiano sportivo di Valencia dedicata al ko degli uomini di Celades contro l'Atalanta. "Sopraffatti - scrive il quotidiano - e la Champions adesso si fa complicata"

MARCA

"Modric ha la chiave"

Si parla del futuro di Luka Modric nell'apertura principale del quotidiano madrileno. "Ha ancora un altro anno di contratto - si legge - ma il suo futuro si deciderà a giugno. La sua permanenza al Real condiziona le scelte per il centrocampo. In particolare il ritorno di Odegaard".

"Ripassata a San Siro"

Taglio basso dedicato al Valencia e al ko contro l'Atalanta a San Siro. "L'Atalanta schiaccia il Valencia - si legge - anche se il gol di Cheryshev lascia spazio per un miracolo"

AS

"Ramos, rinnovo in salita"

Si parla del futuro del capitano del Real Madrid nell'apertura principale del quotidiano. "Ramos è in scadenza nel 2021 - si legge - e il Real non ha fredda d'iniziare a discuderne. Il capiano chiede due anni mentre il club ne propone uno".

"Valencia, un disastro a an Siro"

Anche qui il ko di San Siro degli uomini di Celades trova spazio nel taglio basso, con un 4-1 che riduce di molto le possibilità di qualificazione ai quarti di finale.

MUNDO DEPORTIVO

"Parla Leo Messi"

Intervista esclusiva al capitano del Barcellona che racconta il suo punto di vista su tutto quella che è l'attualità del club catalano e non solo. Al centro dell'attenzione anche il suo futuro e l'ipotesi di un clamoroso addio ai blaugrana.

"Braithwaite firma oggi"

Taglio basso dedicato invece al colpo di mercato del Barcellona, con l'arrivo dal Leganes del norvegese Martins Braithwaite. Pagata la clausola rescissoria al club di Madrid il calciatore verrà presentato oggi.

SPORT

"Fatta per Braithwaite"

Al centro delle attenzioni l'arrivo della punta norvegese al Barcellona. "Il club - si legge - pagherà la clausola rescissoria da 18 milioni di euro al Leganes. Il giocatore firmerà per tre anni a mezzo e verrà presentato oggi subito prima dell'allenamento".

"Valencia, quasi fuori dall'Europa"

Taglio basso dedicato al ko del Valencia contro l'Atalanta, con la formazione di Celades che viene etichettata come quasi fuori dalla Champions League.