vedi letture

Le aperture in Spagna - Il Coronavirus ferma la Serie A. Messi pronto per il Napoli

Di seguito le aperture spagnole di oggi lunedì 24 febbraio.

Marca

"Il coronavirus mette il calcio in quarantena"

Riferimento alla Serie A che ha rinviato quattro partite e valuta la possibilità di giocare nei successivi turni senza pubblico.

Mundo Deportivo

"In modalità Champions"

Un Messi in stato di grazia arriva per la prima volta al San Paolo, stadio che Maradona ha reso mitico.

Sport

"Ottimismo al Barça"

Messi si presenta al top della forma in una settimana decisiva per le sfide contro Napoli e Real Madrid.

As

"Addio al City e al Barça"

Ricaduta per Hazard, problemi alla caviglia e sarà indisponibile per almeno due mesi. Il belga ha già saltato 19 partite per infortunio da quando è al Real Madrid. In sette anni di Chelsea ne aveva saltae complessivamente 20.