Le aperture in Spagna - Lautaro resta prioritario per il Barça. Il Siviglia riscatta Suso

Di seguito le aperture spagnole di oggi martedì 14 luglio 2020. Real Madrid verso il 34° titolo, a tre anni dall'ultimo. Successo per 2-1 contro il Granada e vantaggio di 4 punti sul Barcellona a due giornate dalla fine. Intanto la stampa catalana insiste su Lautaro Martinez al Barcellona: "Dossier Lautaro" titola Mundo Deportivo, precisando che l'argentino continua ad essere la prioritario e se necessario forzerà l'uscita dall'Inter. Prima, però, servono le uscite. E nella lista partenti vi sono Todibo, Rafinha, Neto, Wagué, Rakitic, Umtiti e Vidal. Prezzo stabilito 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo, valutato 41. Sempre mercato riguardante l'Italia: Emerson Royal, brasiliano di proprietà del Barcellona ma in prestito al Betis, piace al Milan. Infine, la stampa catalana che apre con Manuel Pellegrini nuovo allenatore del Betis e il Siviglia che va in Champions: ora è aritmetico e scatta il riscatto di Suso per 21 milioni.