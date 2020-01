Le big all'assalto di Tonali e Cistana. Ma a gennaio il Brescia non li cede

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante le continue offerte, il Brescia non ha intenzione di privarsi a gennaio di Andrea Cistana e Sandro Tonali, secondo la Gazzetta dello Sport. Il regista, nel mirino delle big italiane ed estere già dalla scorsa estate, continua a piacere e nei prossimi mesi salvo colpi di scena si materializzerà un nuovo testa a testa fra Inter e Juventus. Mentre per il difensore gli ultimi apprezzamenti portano le firme di Inter, Napoli, Milan e Cagliari, oltre ad alcuni club inglesi e tedeschi. Ma come detto per entrambi ogni eventuale discorso di mercato sarà rimandato a giugno.