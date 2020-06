Le big italiane su Castrovilli? La Fiorentina pensa ad un ulteriore prolungamento di contratto

Nel focus che il Corriere dello Sport fa dei classe '97 di casa Fiorentina, uno spazio speciale è riservato a Gaetano Castrovilli. Il centrocampista pugliese - accostato anche ad alcune big italiane come Inter e Juventus - ha già rinnovato nel corso della stagione fino al 2024, ma sarebbe in ponte un ulteriore prolungamento al 2025 con adeguamento di contratto. Ora il giocatore è concentrato solo sul campo e non c'è ancora una data prestabilita, ma le parti si sederanno per aumentare abbondantemente il milione e mezzo percepito dalla prossima stagione. E fare così di Castrovilli la bandiera della prossima Fiorentina.