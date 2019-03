© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul talento classe '97 della Fiorentina Federico Chiesa. Il laterale offensivo viola ha un valore di mercato che si aggira tra i 70 e i 100 milioni di euro. E per lui la prossima estate è pronta a scatenarsi una vera e propria asta di calciomercato, con tutte le big italiane interessate.

Ci sarà però da fare i conti anche con l'ingaggio del ragazzo: un calciatore che può andare via per una cifra così alta chiederà un ingaggio da top player, quindi da circa sette milioni di euro netti l'anno.