Borussia Monchengladbach a un punto dal Bayern capolista e con un turno agevole che lo attende, peraltro già conoscendo il risultato dei bavaresi che affronteranno l'Hoffenheim. Trasferta complicata per il Basaksehir, partito male in campionato ma in risalita contro l'ultimo successo: il Gaziantep è la rivelazione della Super Lig. Infine il Wolfsberger, reduce da due pari fra campionato ed Europa League atteso ad un turno agevole.

Il programma:

Borussia MG (2°)-Augsburg (13°), domenica alle 13.30

Gaziantep BB (2°)-Basaksehir (8°), domenica alle 18

Wolfsberger (3°)-St. Polten (11°), domenica 6 alle 14.30