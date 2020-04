Le grandi trattative del Bologna - 2011, Diamanti miglior amico del Bologna

Maggio 2011. Pierpaolo Bisoli è seduto sulla panchina del Bologna da pochissimo tempo ma ha già chiesto un nome ben preciso alla società in vista del calciomercato estivo. Bisoli vuole un ragazzo, all’epoca 28enne, che ha già allenato a Prato e che sa benissimo avere le qualità per far aumentare il tasso tecnico dei rossoblu, reduci da un’annata tormentata con 4 cambi alla presidenza ma comunque in grado di salvarsi grazie al lavoro di Malesani e ai gol di Di Vaio.

Il 28enne che vuole Bisoli è in forza al Brescia appena retrocesso in Serie B e che dunque difficilmente può tenere un giocatore come Alessandro Diamanti. Esploso nel Livorno e con un’annata al West Ham nella quale vince il premio come miglior giocatore secondo i tifosi, Diamanti è l’obiettivo numero 1 del mercato del Bologna. Il direttore sportivo, Salvatore Bagni, è in costante contatto con il suo omologo bresciano, Andrea Iaconi, anche perché il Bologna è interessato pure ad Andrea Caracciolo (che finirà al Genoa). Le chiacchierate sono lunghe, gli appuntamenti fissati sono innumerevoli e tutti con fumata nera. La trattativa non è semplice perché il Brescia vuole monetizzare, il Bologna non vuole svenarsi. Si lavora sulle formule: prestito con diritto, prestito con obbligo, comproprietà. Passa il mese di giugno senza esito e quando sta per finire anche luglio - con Bagni che saluta Bologna non proprio in amicizia venendo sostituito da Zanzi - e l'affare sembra sfumato ecco che si trova l’incastro: Alessandro Diamanti va al Bologna in comproprietà per 1,5 milioni trasformando il contratto di 4 anni che aveva al Brescia in un quinquennale con il 20% di ribasso annuo. “Ho fatto un sacrificio ma ne vale la pena, mi rimetto in gioco e posso puntare a rivestire stabilmente l'azzurro” le prime parole di Alino che l’azzurro lo rivestirà davvero, partecipando ad Euro 2012 - suo il rigore decisivo contro l’Inghilterra nei quarti - e alla Confederations Cup 2013. Un azzurro figlio di due anni strepitosi a Bologna, con gol e assist a raffica, con giocate che fanno impazzire il Dall’Ara e con la fascia di capitano a cingergli il braccio. Diamanti verrà ceduto dal Bologna al Guangzhou nella sessione invernale del 2014, o per meglio dire dopo la sessione invernale 2014 ovvero il 7 febbraio: una cessione che farà inviperire i tifosi e che contribuirà al crollo della squadra fino alla retrocessione in B.