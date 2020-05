Le grandi trattative del Genoa - 2008, Habemus "Papa": Sokratis rinforzo in difesa

Porta il nome di uno dei più grandi filosofi greci. Il cognome invece è quasi impronunciabile. Sokratis Papastathopoulos è stato uno dei tanti colpi messi a segno dal Genoa a cavallo degli anni 2000 e 2010. Difensore roccioso, le cui doti si intravvedevano già con la maglia dell'AEK Atene, ha spiccato il volo all'ombra della Lanterna per poi consacrarsi definitivamente, dopo una stagione in cui ha giocato col contagocce nel Milan, con le maglie di Werder Brema, Borussia Dortmund - con un certo Jurgen Klopp in panchina - e, infine, Arsenal. Difficile batterlo nell'uno contro uno, il centrale greco ha anche un ottimo senso del gol viste le 22 marcature messe a segno in carriera.

Tanta concorrenza - Dal 23 luglio 2008 Rino Foschi è il nuovo direttore sportivo del Genoa, carica che manterrà fino al primo settembre dello stesso anno. Si lavora per consegnare a mister Gian Piero Gasperini una squadra competitiva per affrontare la stagione. Fra gli emergenti in Grecia c'è Papastathopoulos che nell'ultima stagione con la maglia dell'AEK Atene ha collezionato 28 presenze realizzando un gol. La richiesta dei greci, quattro milioni di euro, viene inizialmente valutata troppo alta dai rossoblu che invece non vorrebbero sfondare il tetto dei 2 milioni e mezzo. La concorrenza sembrerebbe essere alta visto che sul giocatore ci sarebbe - non sapremo mai se fosse stata un'operazione per alzare il prezzo o reale interesse - l'Ajax mentre l'Udinese avrebbe provato ad infilarsi nella trattativa. L'Inter invece sarebbe stata disposta ad acquistarlo in prospettiva e per poi lasciarlo in prestito in qualche squadra italiana, opzione non gradita al giocatore.

L’ufficialità ad agosto - Sokratis però vuole il Genoa. Fra le due parti c’è anche un accordo scritto ma resta da smuovere la volontà della compagine giallonera. La trattativa si sblocca il 2 agosto del 2008. In un albergo di Schawz le due delegazioni più l’entourage del giocatore si incontrano nuovamente per trovare una soluzione. In giornata arrivano anche l’amministratore delegato Alessandro Zarbano e l’allora segretario generale Diodato Abbagnara. Alla fine le parti si accordano sulla base di 3 milioni e 600 mila euro mentre in serata il giocatore metterà la sua firma su un contratto quinquennale. Habemus Papa-stathopoulos.