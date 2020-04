Le grandi trattative del Napoli - 2011, l'uomo per la prima volta in Champions: l'Inter cede Pandev

Dopo il terzo posto in Serie A della stagione 2010-2011, il Napoli si affacciava alla finestra estiva di mercato con la voglia di regalare a Walter Mazzarri, l'uomo che aveva condotto la squadra al primo storico piazzamento in Champions League dell'era-De Laurentiis, un uomo dalla grande esperienza internazionale. Le settimane trascorrevano veloci, ma il colpo non arrivava. Alla corte del tecnico di San Vincenzo era arrivato Chavez per l'attacco, il reparto che più di tutti aveva bisogno di un colpo di livello: sicuramente troppo poco. Quella che sarebbe partita a settembre (causa ritardo per sciopero dei calciatori) sarebbe stata la più importante della presidenza di Don Aurelio. Non era ancora il Napoli di adesso, ma una realtà piena da ambizioni, dal fatturato più basso, i conti sempre in regola e che stava studiando per diventare grande. Per questo, nell'anno della prima Champions, De Laurentiis decise di portare alle pendici del Vesuvio uno che la Champions l'aveva vinta appena un anno prima da protagonista: Goran Pandev.

La telefonata di De Laurentiis. L'idea nasceva dalla necessità di completare con un nome importante il tridente composto da Cavani e Lavezzi. Sulla carta il loro partner era Mascara, acquistato poco prima dal Catania, ma per i grandi palcoscenici europei serviva un giocatore dalla grande esperienza internazionale. Pandev, in rotta con l'Inter, era proprio quello che serviva al Napoli. Dopo la voce di una voglia di cambiare area messa in giro da Carlo Pallavicino, con i suoi contatti e le sue telefonate, De Laurentiis alzò si convinse, alzò il telefono e sondò il terreno con Massimo Moratti. "Il mio amico Moratti", dirà lui ADL a fine trattativa. La verità è che c'è voluto un po' per persuadere il presidente dell'Inter, che alla fine dovette arrendersi a cederlo in prestito. Da poco l'urna della Champions aveva accoppiato il Napoli a Bayern Monaco e Manchester City nel 'girone della morte' e più che mai necessitava di un colpo sul gong del mercato. Era il 26 agosto quando il trasferimento divenne ufficiale. Dopo 10 mesi a grandissimo livello, l'attaccante macedone fu riscattato per 7,5 milioni. Pronto a proseguire la sua ultima esperienza da protagonista in quell'Europa che aveva già scalato fino in cima nel 2010.