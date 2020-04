Le grandi trattative del Parma - 2000, il Van Basten serbo Milosevic sostituto di Crespo

vedi letture

Estate 2000. Il Parma ha appena venduto per la cifra record di 110 miliardi Crespo alla Lazio, ed è alla ricerca di un nuovo centravanti che possa seguire le orme del Valdanito. Dopo vari sondaggi, l’attenzione si focalizza su un attaccante serbo, protagonista assoluto nell’Europeo di Olanda-Belgio (chiuso da capocannoniere), conclusosi da qualche settimana con la vittoria della Francia sull’Italia di Dino Zoff. L’attaccante si chiama Savo Milosevic, gioca in Spagna, al Real Zaragozza, dove in due anni ha segnato 40 gol. Il nome di Milosevic non è una novità in casa emiliana: nel 1995 infatti, quando il serbo militava ancora al Partizan Belgrado, fu ad un passo dal firmare coi crociati, che avevano offerto 8 miliardi al club serbo. Accordo totale anche con il giocatore, Milosevic sul punto di sbarcare in Italia ma la trattativa si blocca bruscamente e del suo passaggio nel Belpaese non se ne fa più nulla. Passano cinque anni, e il prezzo è decisamente lievitato. Dopo una buona parentesi in Inghilterra all’Aston Villa, Milosevic convince anche in Spagna, dove è “prigioniero” di una clausola da 75 miliardi con il Zaragozza, con cui ha un contratto fino al 2023. Tanzi media in persona la trattativa, e dopo un lungo tira e molla riesce a strappare “l’affare”.

55 miliardi, tutti in un’unica tranche, per accaparrarsi il “Van Basten serbo”, come lo chiamavano in patria. Il resto è storia nota: più presenze nella rubrica “fenomeni parastatali” della Gialappa’s che in campo, Milosevic si rivela un pacco per la società crociata. 9 gol in due anni, in cui colleziona solo 31 presenze. A nulla serve il tentativo di rilanciarlo del tecnico Renzo Ulivieri, folgorato dal talento del serbo: “Milosevic era il calcio, non ho mai conosciuto altri attaccanti che sapessero giocare con i compagni e per i compagni come Savo”. Eppure in campo sembrava tutt’altra cosa. Nel gennaio 2002 il Parma lo cede in prestito all’Espanyol, l’anno dopo al Celta Vigo. Nel 2004, il Parma trova un accordo con il procuratore Bekic per la rescissione consensuale, liberandosi di un peso non da poco. Milosevic tirerà avanti per qualche altro anno all’Osasuna, prima di ritirarsi, nel 2008, con la maglia del Rubin Kazan.

