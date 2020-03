Le grandi trattative del Sassuolo - 2013, quando Berardi fu ceduto e poi riacquistato dalla Juve

Domenico Berardi è una delle bandiere del Sassuolo di Giorgio Squinzi. Lui, insieme al capitano Francesco Magnanelli, sono i simboli del piccolo club neroverde diventato grande che sogna di diventare grandissimo. C'è stato un anno però in cui Domenico Berardi è stato ceduto alla Juventus. L'attaccante classe '94, dopo un grandissimo anno in Serie B (erano tanti gli osservatori che accorrevano a vederlo al Braglia, in prima fila c'era la Juve ma non mancavano gli interessi di grandi club stranieri come il Manchester United) finì nel mirino dei bianconeri che riuscirono ad acquistare metà del suo cartellino (all'epoca erano ancora presenti le comproprietà) per 4,172 milioni di euro.

La comproprietà stipulata nel 2013 fu rinnovata nel 2014, dunque Berardi era virtualmente a metà tra Sassuolo e Juventus, forzando le cose potremmo dire che per un piccolo periodo di tempo è stato veramente vicino all'addio, era stato ceduto alla Juve che avrebbe dovuto poi trattare per acquistare la seconda metà del cartellino e fare suo il giocatore. Nel 2015 furono abolite le comproprietà e Juve e Sassuolo trovarono un'intesa: Mimmo interamente neroverde, per la gioia dei tifosi e del compianto patron Squinzi che vuole farne una bandiera.

Domenico Berardi resta al Sassuolo. È quanto si legge in una nota della società neroverde che ha comunicato di aver risolto in proprio favore la compartecipazione dell'attaccante classe 1994 con Juventus. Le due società hanno raggiunto l'accordo per la risoluzione a favore dei neroverdi del diritto alle restazioni sportive del calciatore per un importo di 10 milioni di euro pagabili in 4 anni (tale operazione generò un effetto economico positivo per il bilancio della Juve di circa € 7,3 milioni nell’esercizio 2014/2015). Sì, c'è stato un attimo in cui Berardi fu ceduto alla Juve.