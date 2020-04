Le grandi trattative dell'Atalanta - 2011, Maxi Moralez: El Frasquito incanta l'Italia

vedi letture

La ripartenza, spesso, passa dalla qualità. Un tocco differente, qualcosa di diverso per poter voltare pagina. E quell'Atalanta lì aveva davvero bisogno di chiudere un capitolo e iniziare a scrivere il futuro. L'estate del 2011 è probabilmente la più bollente a Bergamo, non solo per le temperature esterne. Tra la vicenda calcioscomesse e il ritorno in serie A bisogna assolutamente cambiare registro nel minor tempo possibile e Pierpaolo Marino sa come scovare talenti. Serve una marcia in più: nessun problema, c'è un 'piccoletto' del Velez che può fare la differenza.

Sulle corsie manca un attaccante estroso in grado di saltare l'uomo, qualcuno magari con il baricentro basso. Maxi Moralez, con la sua statura e la sua capacità di saltare dribblare gli avversari può essere un'arma in più per la compagine di mister Colantuono. La trattativa non è complicata: le parti trovano un accordo su base quinquennale a circa 5 milioni di euro, El Frasquito diventa un calciatore nerazzurro.

L'origine del suo soprannome è incredibile, viene chiamato così come il vasetto di marmellata che viene dato in Argentina ai bambini per fare colazione. Non per l'altezza, ma per il suono che Moralez fa quando calcia: lo 'snap' è praticamente identico. Nella sua prima stagione con l'Atalanta mette a segno 7 gol in 35 presenze, compresa la Coppa Italia. In cinque anni scenderà in campo per 148 volte, con 20 gol messi a segno. Poi la separazione con la città di Bergamo per andare a Leon. Ma Maxi continua ancora oggi a lanciare segnali verso la Dea. Si sa, certi amori fanno dei giri immensi. Ma non finiscono mai.