Le grandi trattative dell'Atalanta - 2018: Duvan Zapata: il bomber all'improvviso per il Gasp

vedi letture

Il calcio di Gasperini si sa, non segue mai una linea retta. I ruoli non vengono intesi nel modo classico e nella maggior parte di casi è il giocatore che si adatta al modulo e non viceversa. Il caso più eclatante riguarda proprio un attaccante, ovvero Andrea Petagna: pochi gol da punta da riferimento, ma lavoro importantissimo per tutta la squadra. Per maggiori informazioni chiedere al Papu Gomez. Probabilmente una delle rivoluzioni significative di Gasperini è avvenuta in attacco, con Duvan Zapata, il colombiano dalla grande fisicità che però non aveva mai trovato la giusta continuità in fase realizzativa. Il tecnico di Grugliasco è riuscito ad esaltarne tutte le caratteristiche e lo ha trasformato in una macchina da gol.

La trattativa con la Sampdoria è iniziata nell'estate 2018. Un'operazione lampo chiusa in meno di 24 ore: l'intesa con il club blucerchiato per l'attaccante colombiano è stata raggiunta sulla base del prestito biennale - formula spesso utilizzata dagli orobici anche in uscita - a 12 milioni di euro totali. Un accordo fondamentale anche per il prezzo fissato per il riscatto: 12 milioni di euro, per un totale di 24. L'ennesima plusvalenza della dirigenza nerazzurra, visto il valore attuale del calciatore sudamericano.

Nel primo anno a Bergamo Zapata ha messo a segno 23 gol in 37 partite di campionato, che sommati ai 3 in Coppa Italia e ai 2 in Europa League fanno 28 in 48 gare. La seconda stagione è stata tormentata dall'infortunio muscolare, ma lo stop fisico non gli ha impedito di mettere a segno 12 marcature in 19 match giocati. Un rendimento incredibile per Duvan, uno degli insostituibili di Gian Piero Gasperini. Un bomber all'improvviso per poter tentare ancora una volta la qualificazione alla Champions League.