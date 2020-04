Le grandi trattative della Fiorentina - 2012, Borja Valero da retrocesso a Sindaco di Firenze

Nell'estate del 2012 la Fiorentina si preparava a ricostruire praticamente una squadra intera, demolita dalle macerie di due pessime annate consecutive, specialmente la seconda conclusa con una faticosissima salvezza a Lecce nella penultima giornata, nell'annata rimasta celebre per lo scontro pugilistico in panchina tra l'allenatore Delio Rossi e Ljajic. Sulla scrivania dirigenziale si era appena seduto Pradè, coadiuvato dalla fondamentale presenza di Macia, si muoveva seguendo questo mandato, in totale sinergia con il tecnico scelto per fare tabula rasa, un giovanissimo Vincenzo Montella. Un'estate fatta di numerosi colpi a sorpresa, dal grande richiamo internazionale e latineggiante. Su tutti, si impone uno spagnolo semi-sconosciuto ai più, Borja Valero.

Arriva dal Villarreal retrocesso piuttosto clamorosamente dalla Liga nella stagione precedente, al pari del compagno e parente Gonzalo Rodriguez, il cui approdo in viola sarà oggetto d'analisi in uno dei prossimi appuntamenti. A differenza dell'argentino, però, il suo acquisto ha comportato un esborso economico per la società gigliata, che per assicurarselo ha dovuto versare all'incirca 7 milioni di euro nelle casse del Sottomarino Giallo. Saranno soldi ben spesi, con il senno di poi. Il suo procuratore Alejandro Camano mette la firma su un contratto di durata quadriennale, contenente un'opzione per la quinta stagione. Cinque anni saranno esattamente il periodo della sua permanenza.

Al suo arrivo, però, Borja Valero per la maggior parte dei non addetti ai lavori è semplicemente un centrocampista magrolino, basso, cresciuto nel Real Madrid, senza però riuscire a raggiungere una volta per tutte la maglia bianca. Il suo impatto con la realtà italiana, però, è semplicemente devastante: dal nulla infatti il classe '85 riesce a imporsi come uno dei migliori interpreti nel suo ruolo in Serie A, arrivando a conquistare molto rapidamente il cuore della tifoseria viola. L'affetto che lo lega a città e curva non è di quelli casuali, tanto che si arriverà addirittura al punto che il sindaco Nardella gli consegnerà direttamente la sua fascia di primo cittadino. Un affetto rimasto immutato anche al momento del suo, travagliato addio con destinazione Inter. D'altronde, non si diventa Sindaco per caso.