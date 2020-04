Le grandi trattative della Juve - 2017, Szczesny erede designato di Buffon

L’imbattibilità mantenuta per quattordici partite di fila nel campionato di Serie A 2016/17 completa l’idea della Juventus: Wojciech Szczesny ha tutte le carte in regola per prendere in mano la pesante eredità di Gigi Buffon. Tutt’altro che facile il compito del polacco, che nell’estate 2017 giunge a Torino dall’Arsenal con un trasferimento definitivo per dodici milioni.

L’estremo difensore conosce già bene il calcio italiano, reduce da due stagioni in prestito alla Roma, ma in bianconero – si sa – è tutta un’altra storia. Non solo: regola non scritta interna vuole una stagione d’inserimento, che Tek vive come una spugna alle spalle di Buffon. Con la cessione di Gigi, Szczesny prenderà saldamente il posto da titolare: gerarchie che non cambieranno neanche con il ritorno a Torino dello storico numero uno bianconero, adesso in rosa in versione “dodicesimo”.