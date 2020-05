Le grandi trattative della Roma - 2011, Sabatini strappa Lamela a Napoli e Inter: 17 mln al River

E’ il primo anno della gestione americana, la proprietà si è insediata da poco e deve recuperare il tempo perso sul mercato. Baldini e Sabatini muovono le fila e soprattutto quest’ultimo guarda a qualche giovane talento in Argentina. Il profilo individuato è quello di Erik Lamela, ma la trattativa non è affatto semplice. Sul calciatore ci sono anche Inter e Napoli, ma l’ex diesse della Roma sente di poter recuperare il tempo perso. Sfrutta i canali privilegiati con il River Plate e strappa un incontro nella capitale con la dirigenza argentina. Siamo al 7 luglio 2011 quando sembra praticamente sancito l’accordo sulla base di un’offerta di 12 milioni di euro. Si attende solo da Buenos Aires l’arrivo di Daniel Crespo, legale del River. Lamela ha rifiutato altre offerte provenienti da altri Paesi (una molto importante dalla Russia) e ha scelto l’Italia con l’Inter che alla fine si è defilata scegliendo Alvarez del Velez.

Nella Capitale, intanto, qualche ora dopo Daniel Crespo arriva anche il presidente argentino Passarella. L’incontro con il management giallorosso va a buon fine e al termine di questo il patron del River dirà: ''Lamela e' un giocatore della Roma. Bisogna solo depositare il contratto in federazione’’. Via libera anche dal ritiro dell’Argentina U20 per far sbarcare il giocatore in Italia per le visite mediche. Solamente il 6 agosto 2011 viene ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dalla Roma, per 12 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus in base alle presenze; inoltre al River Plate va un ulteriore importo di 3,06 milioni a titolo di imposte, facendo salire il costo del giocatore ad un valore totale di circa 17 milioni di euro. Il calciatore ha firmato un contratto quinquennale, con un ingaggio a salire da 1,8 milioni lordi per la prima stagione fino a 2,86 per l'ultima, oltre ai premi. Il suo esordio lo fa il 23 ottobre nella gara con il Palermo, gol a giro con il mancino dopo essersi accentrato. Tra Lamela e la Roma è già feeling.