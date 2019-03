Le motivazioni di Mihajlovic, la filosofia di De Zerbi: più di un derby

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bologna cerca la terza vittoria di fila che non arriva dall'ottobre del 2017, il Sassuolo nel 2019 ha conquistato i tre punti in assoluto soltanto una volta, a fine gennaio, 3-0 contro il Cagliari. Per questo il derby emiliano va al di là dei tre punti. Perché è una storia di conferme e di riscatti, la scossa di Sinisa Mihajlovic contro la filosofia di Roberto De Zerbi. I rossoblù sono, attualmente, terzultimi e teoricamente retrocessi in Serie B. -1 dall'Empoli, però, che ha giocato e perso ieri contro l'Empoli. -8 in fondo anche dal Sassuolo che a 32 punti dorme sonni ancora non del tutto tranquilli. Quella di oggi è una gara rischiosa per la formazione neroverde, perché il Bologna sulla carta parte con motivazioni e pure con timori superiori. La distanza e il vantaggio rischia di far rilassare molti, come accaduto per esempio ieri al Genoa contro l'Udinese. Vietato distrarsi, la ricetta l'ha già servita ieri De Zerbi. Dall'altra parte c'è tutta la carica dell'ex Sansone, per salvare almeno momentaneamente i padroni di casa.