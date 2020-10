Le pagelle del Benevento - Caprari ne fa 2 e si salva. La difesa è in affanno continuo

Montipò 4,5 - I clienti sono difficili, ma raramente riesce a fare da muro agli assalti nerazzurri. Suo l'erroraccio che permette all'Inter di trovare lo 0-3 con Lukaku

Maggio 5 - Young è in forma e lo mette costantemente in difficoltà. Inzaghi se ne accorge e lo toglie all'intervallo (dal 46' Foulon 6 - Pronti via e subisce un dribbling secco da Hakimi. Non perde la bussola e si piazza esterno a sinistra, creando qualche pensiero alla difesa nerazzurra e tenendo alta la sua squadra)

Caldirola 4,5 - Lukaku, Sanchez, Hakimi e tutti gli altri sono in serata di grazia, ma l'ex Werder fa poco per arginare gli assalti nerazzurri. Qualche errore di posizionamento di troppo

Glik 4 - Si addormenta dopo 40 secondi e spalanca la strada al vantaggio di Lukaku. L'errore pesa e lo influenza per tutta la partita

Barba 5,5 - Prova a chiudere un po' da tutte le parti e a tappare le falle, ma la prima mezzora della retroguardia beneventana è davvero da incubo e Hakimi dalla sua parta fa un po' quel che vuole (dal 37' Letizia 5 - Entra a freddo a causa dell'infortunio del compagno. Forse anche per questo combina la frittata per la rete di Hakimi)

Schiattarella 5,5 - Dà sostanza alla mediana delle Streghe, ma può davvero poco davanti alla qualità dei centrocampisti nerazzurri

Dabo 5,5 - Grazie al suo pressing alto propizia la rete di Caprari. Poi poco altro da segnalare, anche perché a inizio ripresa viene ignorato da Moncini nonostante l'ottimo posizionamento in area di rigore (dal 71' Hetemaj 5,5 - La sua esperienza dà quantomeno una mano alla costruzione del gioco della squadra di Inzaghi)

Ionita 5 - Ci prova con un colpo di testa in apertura, poi sparisce dallo spartito della gara, sovrastato dal centrocampo nerazzurro

Caprari 7 - Nel primo tempo è il più pimpante e quello che ci prova con maggior convinzione. Sua la rete dei padroni di casa su errore di Handanovic. Nella ripresa tocca meno palloni, ma trova comunque la doppietta personale

Insigne 5 - Palloni giocabili ne arrivano ben pochi là davanti. Lui non fa granché per cambiare l'inerzia (dal 46' Tuia 5,5 - Perde Lautaro Martinez in occasione del gol del Toro. Riesce comunque a dare il suo apporto con alcune chiusure di buon livello)

Moncini 5,5 - Alla fine dei giochi ha una sola occasione giocabile e prende il palo. Arriveranno partite in cui il suo apporto sarà certamente migliore (dal 64' Lapadula 5 - Positivo in occasione dell'assist per Caprari. Ma si mangia due buone occasioni davanti alla porta)

Filippo Inzaghi 5 - Resta fedele alle sue idee e l'Inter trova autostrade in cui infilarsi. All'intervallo capisce la situazione e riorganizza la squadra passando ad un più quadrato 3-5-1-1 e i miglioramenti si vedono. Anche se troppo tardi