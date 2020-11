Le pagelle del Benevento - Letizia impeccabile, entrano bene i panchinari

vedi letture

FIORENTINA-BENEVENTO 0-1

Marcatori: 52’ Improta

MONTIPO' 6 - Aveva immaginato sicuramente un pomeriggio più impegnativo, invece deve intervenire soltanto su Vlahovic a 5 minuti dalla fine.

LETIZIA 6,5 - Non appena Glik viene ammonito tocca a lui marcare a uomo un cliente scomodo come Ribery. Duello assolutamente vinto e altra prova di maturità superata. (Dal 30’st MAGGIO 6,5 - Sente la gara da ex e si gasa, dalle sue parti praticamente non si passa e respinge al mittente tutti i tentativi di Biraghi. Ottimo un anticipo su Cutrone in piena area).

CALDIROLA 6,5 - Di testa è insuperabile, Vlahovic non becca palla e ci mette una pezza con grande concretezza.

GLIK 6 - Becca un giallo evitabile in avvio, mezzo voto in meno rispetto ai compagni perché nel finale si lascia scappare Vlahovic e per poco non nasce l’azione del pareggio.

BARBA 6 - Una spinta costante sulla corsia di competenza, del resto Inzaghi ha sempre detto di contare molto su di lui.

HETEMAJ 6 - Non è bellissimo da vedere quando deve impostare il gioco, ma la sua concretezza è indispensabile per il tipo di gioco che pratica Inzaghi.

SCHIATTARELLA 6 - Sbaglia uno stop semplice a metà campo, ma rimedia con un intervento decisivo su Ribery. Solita gara di ordine e attenzione.

IONITA 6 - Stesso discorso fatto per Hetemaj, potrebbe gestire meglio qualche pallone nel finale.

IMPROTA 7 - Paga la mossa a sorpresa di Inzaghi, segna il primo gol in serie A che vale come riconoscimento per una partita di grande sacrificio. (Dal 40’pt TELLO 6 - Entra col piglio giusto e recupera tanti palloni, giocandoli con qualità e personalità).

SAU 6 - Sostituito un po’ a sorpresa, era stato effettivamente uno dei migliori. Sempre bravo a tenere bassi gli esterni della Fiorentina. (Dal 1’st Insigne 6 - Il Benevento gioca bene ma è troppo basso, il suo ingresso consente di vivacizzare la manovra. Ha anche la chance per il raddoppio).

MONCINI 6 - Partita da grande combattente, tatticamente svolge un ruolo indispensabile. (Dal 30’st LAPADULA 6 - Crea scompiglio nella retroguardia viola, solo un miracolo del portiere non gli consente di segnare su punizione. Poco dopo ha la palla giusta a tu per tu con Dragowski, la spreca malamente).

All. INZAGHI 7: se la Fiorentina ha giocato la peggior partita della stagione lo deve anche alla bravura tattica del mister. In questa sosta ha ricaricato le batterie trasmettendo serenità. Nel primo tempo il suo 4-3-2-1 diventa un 4-5-1 in fase di non possesso grazie allo spirito di sacrificio di Improta e Sau. Capisce che può vincerla e inserisce prima Insigne e poi Lapadula quasi senza subire un tiro in porta. Espugna Firenze con la stessa rosa che ha stravinto in B, fatta eccezione per Glik e Ionita.