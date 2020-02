Le pagelle del Bologna - Barrow è devastante. Orsolini in stato di grazia

ROMA-BOLOGNA 2-3 - 16' Orsolini, 26' e 51' Barrow, 22' Denswil aut., 72' Mkhitaryan



Skorupski 7 - Incolpevole sulle due reti, sale in cattedra nel finale con parate che valgono il successo.

Tomiyasu 5.5 - Soffre tanto Kolarov, che sfonda spesso dalle sue parti. È l'unico che va in difficoltà fra i felsinei questa sera.

Danilo 6 - Perde il confronto con Mkhitaryan in occasione del 2-3 ma è più merito dell'armeno che demerito del brasiliano, che gioca una partita ordinata, senza grossi errori.

Bani 6.5 - Stavolta pensa più a difendere che a portarsi in avanti e lo fa con grande profitto. Alcune chiusure sono provvidenziali.

Denswil 5 - Autorete sfortunata ma soprattutto goffa, dato che parliamo di Serie A. E con l'innesto di Bruno Peres le cose peggiorano ulteriormente.

Svanberg 6.5 - Si rivede in campo per la squalifica di Poli. Forma una buona cerniera in mediana con Schouten. (Dal 73' Doiminguez sv).

Schouten 6.5 - Fa bene le due fasi, giocando semplice ma efficace. Deve migliorare nell'interdizione.

Orsolini 7 - Settimo gol in campionato, ottavo stagionale. Fiuto del gol da centravanti, grande velocità e fisico. Ha tutto per sfondare. (Dall'83' Skov Olsen sv).

Soriano 6.5 - Gioca bene fra le due linee, è bravo a verticalizzare.

Barrow 8 - Schierato esterno offensivo, fa a fette la Roma. Un assist e due gol. Imprendibile non solo quando accelera, ma anche nella velocità palla al piede. Mihajlovic lo ha voluto, stasera si è capito perché. (Dall'87' Juwara sv).

Palacio 6.5 - Non segna e spreca la sua chance a tu per tu con Pau Lopez. Ma dare palla a lui è come metterla in banca. Fa salire la squadra e la sua esperienza è fondamentale per una squadra dall'età media bassa.