Le pagelle del Bologna - Orsolini e Palacio ok, disastro Poli

Udinese-Bologna 2-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Skorupski 6 - Spiazzato da De Paul in occasione del calcio di rigore. Si supera su Pussetto ad inizio ripresa, ma non può nulla sul colpo di testa dell'argentino nel finale.

Mbaye 5,5 - Si divora una colossale occasione dopo qualche minuto di gioco. La sua conclusione da distanza ravvicinata, con Musso già battuto, si stampa sul palo.

Danilo 6 - Vince nettamente il duello con Okaka, soffre poco in difesa. Esperienza.

Lyanco 5 - Perde nettamente Pussetto nel finale, con l'argentino dell'Udinese che trova il gol vittoria.

Dijks 5,5 - Alterna delle belle sgroppate sulla fascia a dalle disattenzioni che un giocatore di serie A non deve compiere.

Poli 5 - Errore grave nel primo tempo. Prima forza la giocate al limite dell'area e perde il pallone, poi trattiene Pussetto in area di rigore causando il rigore. Rischia più volte il secondo giallo, Mihajlovic è costretto al cambio. (Dal 66' Donsah 6 - Decisamente più ordinato e attento rispetto a Poli.)

Džemaili 6 - Torna titolare dopo una lunga assenza. Dà il via all'azione del momentaneo pareggio del Bologna con una bella apertura per Orsolini. (Dal 77' Nagy S.V)

Soriano 6 - Buon primo tempo, cala nella ripresa. Deve trovare la giusta continuità nel corso dei 90 minuti. (Dall'81' Sansone S.V)

Orsolini 6,5 - Il migliore in campo del Bologna. Suo l'assist perfetto per il gol di Palacio. Nella ripresa è sempre pericoloso, sia con i cross che con le conclusioni dalla distanza. Una spina nel fianco per la difesa dell'Udinese.

Santander 6 - Impegna Musso dopo una decina di minuti con una bella conclusione dalla distanza. Cala nella ripresa, nel finale diventa un po' troppo nervoso.

Palacio 6,5 - Al posto giusto al momento giusto. Trova la rete dell'1-1 ma non basta. Si muove tanto in attacco, eterno.