Le pagelle del Brescia - Balotelli entra bene. Cistana spicca in difesa

Brescia-Fiorentina 0-0

Joronen 6,5 - Nel primo tempo compie due ottimi interventi su Castrovilli e Lirola. Nella ripresa è meno sollecitato ma sempre attento. Una sicurezza per una squadra che lotta per la salvezza.

Sabelli 6 - Bravo nelle due fasi, soprattutto in difesa. In attacco qualche volta potrebbe fare di più ma è la partita è più che sufficiente.

Cistana 7 - Tiene d'occhio gli inserimenti di Chiesa riscuotendo diversi applausi nella prima frazione. E' il migliore dei suoi anche nella ripresa e salva in più di un'occasione chiudendo gli attaccanti viola che gli si alternano davanti.

Chancellor 6 - Non spicca come il compagno di reparto ma non demerita e si guadagna una sufficienza piena.

Mateju 5,5 - Più in difficoltà di Sabelli e meno propositivo. E' quello che sembra soffrire di più gli uno contro uno degli avversari.

Bisoli 6,5 - Si mette praticamente a uomo su Ribery limitandone il potenziale. Alla fine della partita, se il francese è insufficiente, è soprattutto merito suo.

Tonali 6 - Uno sfortunato tocco di mano annulla una giocata da fenomeno sul vantaggio annullato ad Ayé. Dopo non spicca perché il traffico in mediana lo ingoia.

Dessena 6 - Primo tempo attento seguendo un po' Chiesa e un po' Lirola. Viene costretto ad uscire da un intervento killer di Pulgar. (Dal 54' Spalek 5,5 - Prova a portare un po' di pepe in trequarti. Senza riuscirci).

Romulo 5,5 - Primo tempo da dimenticare da trequartista. Tocca al massimo cinque palloni e non incide mai. Nella ripresa si sacrifica correndo molto sempre senza incidere. (Dal 79' Zmhral 5 - Entra e sbaglia quasi tutto).

Ayè 6 - Buona la sua partita che avrebbe potuto essere memorabile se il Var non avesse visto il tocco di mano di Tonali. Per il resto lavora per gli altri ed è sicuramente uno tra i più propositivi.

Donnarumma 5 - Un fantasma. L'unica volta che si è visto è stato nel momento dell'assist per il gol annullato ad Ayè. Poi il nulla che costringe Corini a cambiarlo dopo l'intervallo. (Dal 45' Balotelli 6 - Rispetto a Donnarumma porta senza dubbio molto più peso in avanti. Sfiora anche il gol. Bene nonostante non sia al 100%).