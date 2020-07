Le pagelle del Brescia - Le Rondinelle volano solo per un tempo. Torregrossa illude

vedi letture

TORINO-BRESCIA 3-1: 21' TORREGROSSA, 48' VERDI, 58' BELOTTI, 86' ZAZA

JORONEN 5,5 - La sua squadra non fa grande filtro e a lui tocca una buona dose d'interventi. Verdi è il più complicato da fermare. Nonostante i tre gol incassati la sensazione è che non abbia grosse responsabilità in nessuno di questi.

SABELLI 5 - Prima frazione più propositiva. Nella seconda, complice un Toro maggiormente in palla, lentamente sparisce dalla gara.

PAPETTI 5,5 - La sua giovane età gli fa sentire meno il peso delle partita. La personalità che dimostra, infatti, spicca non poco. L'ammonizione rimediata a metà partita lo limita un po'.

MATEJU 5 - Devia il tiro che si trasforma nel gol del pari di Verdi. Sbaglia un disimpegno a metà ripresa che per poco non si trasforma in un altro gol granata. Non è una gran serata per tutto il Brescia, ma per lui lo è ancora meno.

MARTELLA 5 - Si vede un paio di volte nella ripresa con delle conclusioni dalla distanza senza alcuna velleità. Male.

SPALEK 5 - La sensazione è che se non ci fosse stato sarebbe stato lo stesso. (dal 74' Skrabb sv)

TONALI 5 - Si vede pochissimo. Dovrebbe gestire i ritmi del gioco del Brescia, ma la squadra lombarda non prende mai quota. (dal 59' Viviani 5,5 - Altro giovanissimo in campo per le Rondinelle. Ci mette volontà)

DESSENA 5 - Fa la guardia alla propria linea mediana. Lavoro sporco ma pochissimo altro. (dal 74' Ndoj sv)

BJARNASON 5,5 - Sulla linea del centrocampo delle Rondinelle è il più in palla. Esce quando Lopez decide di aumentare la spinta offensiva dopo il 2-1 di Belotti. (dal 59' Zmrhal 5 - Entra con la squadra spenta. Lui neanche si accende)

DONNARUMMA 5 - Col compagno di reparto si muove molto con il preciso intento di disorientare i tre centrali difensivi avversari e aiutare la squadra a salite. Sottoporta, però, si vede poco. Anzi pochissimo. E se fai l'attaccante questa è una pecca non di poco conto.

TORREGROSSA 6,5 - Bravo a sfruttare la deviazione dei Meite per capitalizzare con il gol del vantaggio il primo pallone giocabile. Sul finire della frazione va vicinissimo allo 0-2. Se il Brescia riesce ad essere pericoloso è solo per merito suo. (dall'87' Ghezzi sv)

DIEGO LOPEZ 5 - Il gol di Torregrossa probabilmente illude tutto il Brescia di poter fare risultato in casa del Toro. La sfortuna vuole che l'11 non metta in porta anche lo 0-2 sul finire di frazione. Nella ripresa, semplicemente, la sua squadra non c'è.