Le pagelle del Brescia - Tonali di carattere, Torregrossa non molla. Applausi per Gastaldello

vedi letture

Brescia-Sampdoria 1-1 (41' Leris, 49' rig. Torregrossa)

Andrenacci 6 - Non viene sollecitato con molti tiri in porta, ma anche oggi è uno dei migliori. Può fare poco sul gol di Leris, gran parata sulla botta sicura di Colley da due passi.

Sabelli 6 - Nel primo tempo spinge pochissimo, anche perché i ritmi sono davvero bassi. Per il resto della partita si gestisce senza mai premere sull’acceleratore.

Mangraviti 6.5 - Nel post lockdown ha giocato alcune partite da dimenticare, ma da un paio di giornate sembra aver ritrovato la condizione giusta. Anche oggi è sempre attento, dopo l'uscita di Gastaldello guida la difesa con personalità.

Gastaldello 6 - Inizia bene, concedendo davvero poco. Poi si rende protagonista in negativo, commettendo il fallo di mano che porta al rigore per la Samp e deviando il gol di Leris. È l’ultima partita, l’emozione a volte ti blocca anche dopo 305 presenze in A. (Dal 58’ Semprini 6 - Buon impatto sulla sfida, gestisce il secondo tempo senza troppi affanni)

Mateju 6 - Torna nella posizione in cui ha giocato spesso durante tutto il campionato. Nulla di eccezionale da segnalare, spesso è attento in chiusura.

Spalek 5.5 - Ancora una volta si sacrifica come può, l’abnegazione non manca. L’unica pecca rimane la poca precisione, deve migliorare molto sotto questo aspetto. (Dal 58’ Ndoj 6 - Entra con la giusta determinazione, si muove bene tra le linee).

Dessena 6.5 - Cerca in tutti i modi di alzare il ritmo, sporca bene le linee di passaggio e recupera diversi palloni. Non molla mai, in questo ultimo periodo è stato uno dei più propositivi.

Tonali 6 - Ormai il suo futuro sembra essere lontano dalle Rondinelle. Il numero 4 gioca una partita differente rispetto le ultime uscite, soprattutto in chiusura riesce a gestire al meglio la situazione. Sprazzi di vero Tonali, ma ancora deve far vedere l’intero repertorio.

Zmrhal 6 - Si vede poco, ma nelle uniche due azioni trova il legno a negargli la gioia del gol. Finale in crescendo dopo un inizio di stagione da dimenticare.

Torregrossa 7 - Quando si inizia a fare a sportellate si esalta, alcune situazioni se le va proprio a cercare. Gioca spensierato e trova il suo sesto gol in A.

Ayé 6.5 - Sponde, tocchi di prima ed accelerazioni: ci sono volute 38 partite per vedere le migliori qualità del francese. Si muove tra le linee e si trova bene con Torregrossa. (Dal 68’ Al. Donnarumma s.v.). (Dal 78’ Viviani s.v.).