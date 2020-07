Le pagelle del Brescia - Tonali non brilla, che pasticcio di Andrenacci e Chancellor nella ripresa!

Brescia-Roma 0-3 (48' Fazio, 62' Kalinic, 75' Zaniolo)

Andrenacci 4,5 - Sostituisce a sorpresa Joronen nel pre-partita e, dopo due buone parate nel primo tempo, è il protagonista in negativo della ripresa: impreciso su Fazio, ingenuo sullo stop di Kalinic e insicuro sul tiro sul primo palo di Zaniolo.

Sabelli 5,5 - Sulla destra ha un cliente assai complicato come Kolarov, ma prova come può a reggere l'urto pur senza mai creare pericoli in fase offensiva.

Chancellor 4,5 - Torna al centro della difesa e rischia subito di fare un autogol in scivolata. Poi, nel secondo tempo, ci mette parecchio del suo in occasione del vantaggio giallorosso.

Papetti 5,5 - Ha personalità da vendere nonostante sia solo un classe 2002: meriterebbe la sufficienza, se non calcolasse male i tempi sul lancio di Carles Perez e il conseguente gol di Kalinic che vale il 2-0. Stremato nel finale (Dall'85' Mateju s.v.).

Mangraviti 5 - Quello del terzino sinistro non è il suo ruolo e questo, contro un Bruno Peres più ispirato che mai, di certo non lo aiuta. Difficile non trovargli un alibi (Dall'87' Semprini s.v.).

Ndoj 5,5 - Non una prova indimenticabile per il nazionale albanese, che contro la sua ex squadra non trova il bandolo della matassa e viene sostituito già nell'intervallo (Dal 46' Dessena 5 - Mister Lopez lo getta nella mischia per aumentare il livello di esperienza in mediana, ma è proprio nel secondo tempo che il Brescia si lascia trafiggere tre volte dalla Roma).

Tonali 5,5 - Poco brillante, mai decisivo. Partita negativa per il tanto chiacchierato talento nel mirino delle big, che a centrocampo quest'oggi non riesce mai a fare la differenza.

Bjarnason 5,5 - Ci mette tutto il suo carisma e la sua esperienza, ma può poco contro la mediana giallorossa e lascia posto così a un altro attaccante per cercare il pari dopo circa un'ora di gioco (Dal 58' Donnarumma 5,5 - Si vede pochissimo nell'ultima mezz'ora, ma non è certo solo colpa sua).

Spalek 5 - Aiuta poco sulla sinistra e finisce per non lasciare affatto il segno sulla partita. Innocuo (Dall'81' Ghezzi s.v.).

Torregrossa 5,5 - Riproposto inizialmente in attacco al posto di Donnarumma, là davanti è troppo isolato e riesce a farsi notare solamente con un tentativo da distanza ravvicinata ben respinto da Mirante nel finale.

Skrabb 5 - Fa vedere buoni numeri col pallone tra i piedi, il problema è che si accende assai raramente (Dal 46' Zmrhal 5,5 - Porta un po' più di brio nel reparto avanzato delle Rondinelle, ma questo non basta per ottenere la sufficienza).

Diego Lopez 5,5 - Il suo Brescia nel primo tempo lascia il pallino del gioco alla Roma e si difende bene, cercando saggiamente di pungerla in contropiede. Inspiegabile, invece, il black-out che nella ripresa permette ai giallorossi di colpire incontrastati per ben tre volte. La corsa salvezza si mette adesso davvero male.