Le pagelle del Cagliari - Farias, gol d'addio? Birsa subito coinvolto

© foto di Federico Gaetano

Risultato finale: Cagliari-Empoli 2-2

Cragno 6 - Incolpevole sui due gol subiti, sempre sicuro nelle altre circostanze in cui viene chiamato in causa.

Srna 6 - Spinta costante, cerca di dare qualità alla manovra e di mettere qualche buon cross in area di rigore.

Romagna 6 - Attento e preciso nelle chiusure, prestazione di spessore da parte del centrale di scuola Juventus.

Pisacane 5,5 - Una sola sbavatura, che costa cara: si perde Di Lorenzo in occasione della rete dell'1-1.

Padoin 6 - Buona prova dell'ex juventino, che contiene abbastanza bene le offensive degli ospiti e prova a dare una mano in avanti.

Barella 6 - Giocate da campione, spesso eccessive. Quantità e qualità, ma Zajc gli va via con troppa facilità in occasione del gol del 2-1.

Cigarini 6 - Prestazione senza infamia né lode per il regista, che fa affidamento su tutta la propria esperienza per contrastare gli avversari. (Dal 78' Bradaric s.v.).

Ionita 6 - Crea un paio di pericoli alla difesa ospite, pennella il cross che Pavoletti trasforma nel gol del momentaneo 1-0.

Birsa 6 - Comincia molto bene, sempre nel vivo della manovra. Gestisce bene ogni pallone e dà qualità alla squadra di casa. Cala col passare dei minuti. (Dal 68' Faragò 5,5 - Troppi errori, non riesce ad essere incisivo nel momento in cui il Cagliari avrebbe dovuto congelare il punteggio).

Joao Pedro 5,5 - Non la migliore prestazione del fantasista brasiliano, che fa fatica a trovare spazi e a rendersi pericoloso. (Dal 74' Farias 6,5 - Segna in quella che potrebbe essere la partita di addio al Cagliari. Un gol importante, che regala un punto prezioso ai ragazzi di Maran).

Pavoletti 6,5 - Implacabile in area di rigore, segna come al solito di testa il gol che porta il Cagliari in vantaggio nel primo tempo. Un lottatore.