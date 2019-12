Le pagelle del Cagliari: Klavan e Ionita leoni, Cerri ancora in gol

Fonte: dal nostro inviato alla Sardegna Arena

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I nostri giudizi sui rossoblù dopo il successo di Coppa Italia contro la Sampdoria.

Olsen 6 - Sempre preciso e puntuale quando viene chiamato in causa.

Cacciatore 6.5 - Bene in entrambe le fasi. Gioca con esperienza e grande raziocinio.

Walukiewicz 6 - Perfetto fino a pochi minuti dalla fine quando, distratto si perde Gabbiadini. Esordio comunque positivo per il 2000 polacco.

Klavan 7 - Non sbaglia nulla. Attento, sempre in anticipo e bene in impostazione.

Lykogiannis 6 - Ha spazio e spinge con costanza. Nel primo tempo si divora un gol da ottima posizione.

Deiola 6 - Corsa e sacrificio. Partita positiva.

Oliva 6.5 - Pochi errori e tanta sostanza. Cresce sempre di più.

Ionita 7 - Oggi capitano e condottiero. Uno dei migliori per costanza e qualità.

Castro 6 - Gioca discretamente ma è spento in fase di conclusione. (dal 73' Nainggolan s.v.)

Cerri 6.5 - Apre le marcature con un bel colpo di testa. Buona prestazione di sacrificio. (dall'83 Joao Pedro s.v.)

Ragatzu 6.5 - Sfrutta l'occasione concessagli trovando gol e assist per Cerri. Nel finale esce stremato. (dall'88 Nandez s.v.)