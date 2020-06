Le pagelle del Cagliari - Olsen decisivo su Cerri. Simeone rompe la maledizione

vedi letture

SPAL-Cagliari 0-1 - 93' Simeone (C)

Olsen 7: La parata arrivata all'84' su Cerri è decisiva per la vittoria del Cagliari. Fino a quel momento era stato a lungo spettatore ma i grandi portieri si vedono nel momento del bisogno e lui si è visto. Eccome.

Pisacane 6: Esce dopo aver subito una botta ma fino a quel momento ha retto la difesa insieme ai compagni di reparto senza rischiare molto. (Dal 72' Cacciatore 6: Entra e chiude bene su Fares con una diagonale che vale un gol).

Klavan 6: Impreciso in più occasioni con la palla tra i piedi, è comunque il difensore che più spesso si prende la libertà di gestire il gioco dalle retrovie.

Walukiewicz 6: Rispolverato da Zenga dopo averlo lasciato in panchina contro il Verona, gioca una partita ordinata senza commettere errori almeno fino agli ultimi minuti quando perde Cerri nell'occasione che avrebbe potuto cambiare il volto della gara.

Mattiello 6: Quando si accende è uno dei pochi del Cagliari a riuscire a saltare l'uomo ma difetta nel momento in cui deve finalizzare i propri movimenti. (Dal 72' Ragatzu 6: Dà dinamismo e qualità alle azioni del Cagliari e non è un caso se il gol arrivi comunque con lui in campo).

Nandez 6: Pronti via e prende due pestoni da ricordare. Rientra e continua a essere pestato "senza pietà". E' sicuramente tra i più attivi del Cagliari ma anche lui difetta quando deve trovare il passaggio decisivo per cambiare le sorti del match.

Rog 6: Non fa niente di particolare fino a quando al 93' decide di calciare da fuori impegnando Letica in una parata che dà il la all'assist di Joao Pedro per Simeone e dunque per il gol vittoria.

Pellegrini 6: A fasi alterne è uno dei pochi che si rende pericoloso. Finché il fisico gli regge, riesce a dare fastidio sulla fascia sbagliando qualche appoggio di troppo a causa della poca lucidità, comune a diversi giocatori in campo. (Dal 65' Lykogiannis 6 - Spinge meno del compagno di reparto ma mantiene bene la posizione anche nelle ripartenze avversarie).

Ionita 5: Pur tornando a centrocampo è molto lontano dalla migliore forma e si vede. Viene sostituito dopo che nella ripresa, lentamente, arriva a spegnersi del tutto. (Dal 65' Birsa 6: Meglio del compagno a centrocampo, soprattutto quando le squadre si allungano).

Joao Pedro 6,5: Nel primo tempo è uno dei pochi che dà un po' di brio alle azioni sarde. Nella ripresa, con l'assist che arriva al 93', fa capire perché la squadra di Zenga non può fare a meno di lui. (Dal 94' Carboni S.V.).

Simeone 6,5: Segna il secondo gol consecutivo e questa volta anche decisivo. Non era difficile segnare sull'assist di Joao Pedro ma dopo un'intera partita giocata rincorrendo la palla in su e giù, è comunque un bel peso che leva a se stesso e ai compagni.

Zenga 6,5: Fortunato visto che il gol arriva vicino al triplice fischio e dopo una partita tutt'altro che bella da parte della sua squadra. Avere un Joao Pedro in più fa comunque la differenza e ora, spezzata la maledizione che durava da 12 turni, l'obiettivo è quello di tornare alla continuità perduta da tempo.