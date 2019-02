Le pagelle del Cagliari - Pavoletti tesoro rossoblù, Joao Pedro solo rosso

Risultato finale: Cagliari 2, Parma 1.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cragno 6 - Poteva fare di più sul colpo di testa di Kucka? Forse, ma dare troppe responsabilità al portiere sarebbe ingeneroso.

Padoin 5,5 - Tiene bene la posizione in difesa ma attacca lo spazio raramente: e proprio dalla sua zona che arriva il cross del vantaggio ducale.

Pisacane 7 - Gara di grande ritmo su Gervinho, assolutamente irriconoscibile. Abile nel limitare l'ivoriano in modo lecito e meno, ma passandola sempre liscia.

Ceppitelli 6 - Continua il periodo no: limita Inglese alla grande, ma quando da dietro spunta Kucka, nessuno lo contrasta ed è 0-1. Si riscatta nell'area avversaria, con l'assist che vale il pari di Pavoletti.

Pellegrini 6,5 - Il suo ko è l'ennesima testimonianza del periodo poco fortunato in casa Cagliari: nella prima mezz'ora era stato tra i migliori. Dal 32' Lykogiannis 5,5 - Non brilla per iniziativa, specie nel confronto col giovane laterale dell'Under 21 azzurra.

Deiola 5,5 - Gioca con grinta da ex, ma difetta in qualità e per il Cagliari attuale è una mancanza che pesa. Dal 56' Despodov 6 - Entra con voglia e aggiunge velocità ad un reparto troppo fermo sulle proprie posizioni.

Cigarini 6,5 - Regia puntuale ma non sempre precisa. Batte però alla grande i calci piazzati e su uno dei suoi fendenti si origina il gol del pari. Dal 92' Bradaric sv.

Barella 6,5 - A livello di intensità non ha eguali in campo, ma dal punto di vista qualitativo serve aspettare l'85' per vedere qualcosa: è l'assist per il gol del sorpasso, quindi bene così.

Ionita 5 - Mossa tattica sbagliata: il Parma difende basso e i suoi inserimenti sono inutili, mentre il pressing dura una ventina di minuti.

Joao Pedro 4 - Inizia con grinta, ma non è in giornata: si isola sulla fascia destra, il gioco raramente passa dai suoi piedi. Il rosso è un'ingenuità che mette il punto esclamativo alla pessima prova.

Pavoletti 7 - Dopo pochi minuti fa una pessima figura ciccando un pallone scodellato in area che scaglia in fallo laterale da buona posizione. Si riscatta alla grandissima nella ripresa con una doppietta che toglie le castagne dal fuoco al suo tecnico. Chi trova un Pavoloso, trova un tesoro.