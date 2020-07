Le pagelle del Cagliari - Rog è ovunque, Simeone cambia il match. Carboni, ancora un rosso

vedi letture

Cragno 6 - Non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Caputo. Per il resto fa buona guardia, senza mai andare in difficoltà.

Pisacane 5,5 - Spesso in ritardo su Caputo nel primo tempo, migliora nella ripresa

Ceppitelli 6 - Il migliore del reparto arretrato del Cagliari. Non ha colpe sulla rete di Caputo.

Carboni A. 4,5 - Ancora un'ingenuità, ancora un rosso per il giovane difensore del Cagliari. Il talento c'è, ma il classe 2001 deve sicuramente migliorare da questo punto di vista.

Faragò 5,5 - Protagonista involontario con un assist vincente per Caputo. Sulla sua fascia deve fronteggiare Boga, un compito decisamente complicato.

Nández 6,5 - Il solito motorino instancabile in mezzo al campo. Corre per 90 minuti, lotta su ogni pallone, un vero e proprio mastino in mezzo al campo.

Birsa 5,5 - Ancora titolare con Zenga, ma la sua prestazione è decisamente sotto tono. (Dal 46' Ladinetti 6,5 Esordio in serie A per un altro giovane talento del settore giovanile del Cagliari. Porta tutta la sua freschezza e la sua voglia di far bene, insieme a Simeone cambia il volto del Cagliari nella rirpesa)

Rog 7 - Il migliore in campo del Cagliari. Spacca la partita nel secondo tempo, recupera mille palloni, a volte anche con le cattive, ed è pericoloso quando parte palla al piede. Suo l'assist vincente per Joao Pedro. (Dal 90' Klavan S.V)

Mattiello 6 - Spesso diventa il quarto centrale, chiude bene sulla sua fascia di competenza, costringendo De Zerbi a sostituire Haraslin.

Pereiro 5 - Titolare a sorpresa, la sua partita dura solo 45 minuti. Col senno di poi non si è rivelata una mossa giusta da parte di Zenga. (Dal 46' Simeone 6,5 - Non segna, ma cambia il volto al Cagliari nel secondo tempo. Tiene alta la squadra, fa a sportellate con i difensori avversari.)

João Pedro 7 - Continua la sua straordinaria stagione con la rete numero 18 in campionato. Avvia l'azione del gol, finalizza in maniera perfetta sull'assist di Rog.

Walter Zenga 6,5 - Male nel primo tempo, ma con i cambi nella ripresa aggiusta le cose. Il suo Cagliari, in 10, trova la rete del pari e tiene testa al Sassuolo.