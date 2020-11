Le pagelle del Ferencvaros - Difesa da bollino rosso, Dibusz sbaglia qualunque cosa

Ferencvaros-Juventus 1-4

Dibusz 3 - Matita rossa, anzi rossissima. Non subisce molti tiri verso la porta, ma quando arrivano i palloni dalle sue parti i tifosi del Ferencvaros tremano. Due erroracci che portano al gol, serata da incubo per il portiere ungherese.

Lovrencsics 5,5 - Uno dei pochi che prova a giocare fino alla fine. Nel primo tempo spinge bene e si propone, quando può mette in mezzo palloni forti e tesi. Col passare dei minuti diminuisce il ritmo e si adatta alla qualità dei suoi.

Blazic 5 - Compie un paio di chiusure interessanti, ma poi vanifica tutto con delle giocate inutili e dannose. Sbaglia sul terzo gol con un pallone impreciso che porta alla rete di Dybala, non contento ridà nuovamente la sfera a Dibusz, che combina un’altra frittata.

Dvali 4,5 - Arriva dalla Georgia, non quella in bilico negli Stati Uniti: ma è più traballante dello Stato americano. Troppe incertezze, quando la Juventus attacca dalle sue parti Rebrov si gira sempre dalla parte opposta. Per non farsi mancare nulla si fa anche autogol.

Botka 4,5 - Non è il suo ruolo e si vede: si fa scavalcare dal pallone filtrante in occasione del primo gol bianconero, prova a tenere in tutti i modi Cuadrado ma commette più falli che passaggi. (Dal 69’ Heister 5,5 - Prova ad evitare il peggio, ma dopo il secondo gol i suoi mollano gli ormeggi, lui segue la corrente).

Zubkov 5 - In un paio di scenari offensivi ci mette la firma, ma tra ricami e dribbling vari perde troppo tempo. Fumoso e poco concreto, non trova mai il guizzo giusto per poter spaventare i bianconeri. (Dall’80’ Uzuni s.v.).

Siger 4,5 - Tanto sacrificio, anche perché la Juventus prova a mettere pressione. Un paio di passaggi arretrati da film dell’orrore, partecipa alla galleria delle azioni sciagurate dei suoi.

Kharatin 5,5 - In fase di impostazione si notano i vari limiti tecnici, ma nel primo tempo si francobolla ad Arthur e non lo molla più. Per il resto del match insegue gli avversari senza mai prenderli, è uno dei pochi che si salva in corner.

Somalia 4,5 - Si muove molto per poter bloccare le avanzate bianconere, ma spesso rimane in mezzo: indeciso nella posizione, perde troppi tempi di gioco quando deve far ripartire i suoi.

Tokmac Nguen 4,5 - Nei primi minuti del primo tempo prova a spaventare la squadra di Pirlo, ma gioca al tiro a piattello. Conclusione in curva, Szczesny guarda senza nemmeno tuffarsi. (Dal 73’ Mak 5 - Si vede soltanto al suo ingresso in campo e al fischio finale, nulla da segnalare).

Isael 4 - Falsissimo nueve. Un paio di movimenti, ma nulla di più: oltre a non pungere in avanti rischia anche di complicare le cose in difesa, con un paio di palloni lasciati a disposizione dei bianconeri. (Dal 73’ Boli 6 - L’unico che si merita la sufficienza, nonostante il gol casuale arrivato nel finale).

Serhiy Rebrov 5,5 - Il materiale tecnico è quello, non può farci nulla. Prova a gestire le giocate dei bianconeri, ma quando vede certi errori si mette le mani sul volto per non vedere. Predica qualcosa, anche senza sapere l'ucraino possiamo intuire ciò che ha detto, soprattutto sul terzo e quarto gol subito.