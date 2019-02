Le pagelle del Frosinone - Ciano illude lo Stirpe, Goldaniga si addormenta

Frosinone-Roma 2-3 (5' Ciano, 81' Pinamonti; 30' e 95' Džeko, 32' Pellegrini)

© foto di www.imagephotoagency.it

Sportiello 6 - Due belle parate su El Shaarawy nel primo tempo, non può niente dinanzi a Dzeko e Pellegrini. Para il parabile, sempre attento.

Goldaniga 4,5 - Dormita colossale in occasione dell'1-1 della Roma: lascia rimbalzare la palla in area senza accorgersi di Dzeko, che gli passa alle spalle e gli soffia il pallone per poi trafiggere Sportiello. Errore che pesa come un macigno sulla sua partita.

Salamon 6,5 - Di testa le prende tutte, rendendosi davvero insuperabile nel gioco aereo. Prestazione di grande spessore, è tra i migliori nel Frosinone.

Capuano 5 - Soffre molto la velocità e l'imprevedibilità di El Shaarawy quando Di Francesco inverte le fasce. I pericoli per il Frosinone, d'altronde, arrivano quasi sempre dalle sue parti.

Zampano 6 - Grande corsa sulla fascia destra, dove si sviluppa la maggior parte del gioco giallazzurro. Perfetto il cross dalla destra per Pinamonti appena entrato, il cui tentativo viene salvato davanti alla porta da Santon.

Chibsah 5,5 - Recupera tanti palloni, ma ne perde altrettanti. Non è facile però col vento contro e il giro-palla della Roma (Dal 79' Trotta 6 - Ottimo approccio dell'ex Sassuolo, che dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo ha subito la palla del possibile 3-2: sfortunato nel vedersi dire di no da una grande parata di Olsen).

Viviani 6 - Nonostante sia arrivato solo a gennaio, è già fondamentale per il Frosinone: accende e risveglia il gioco coi suoi tempi e i suoi passaggi.

Cassata 6 - Buon lavoro nel ruolo di mezzala sinistra. Mantiene la lucidità in mezzo al campo anche nel momento nevralgico del match.

Beghetto 5,5 - Un recupero provvidenziale per fermare El Shaarawy a inizio ripresa e poco più. Beghetto oggi spinge poco e mister Baroni lo sostituisce proprio per cercare di aggredire di più la fascia sinistra (Dal 59' Molinaro 6 - Discorso valido per tutti i neo-entrati: è la mossa giusta al momento giusto. Entra immediatamente dentro alla partita con tutta la sua esperienza).

Ciano 7 - Settimo gol stagionale per l'attaccante del Frosinone, che illude i suoi dopo appena cinque minuti con la grande complicità di Olsen e, di nuovo, col prezioso assist nel finale per il 2-2 di Pinamonti. La sua (ennesima) ottima prestazione avrebbe meritato almeno un punto in classifica.

Ciofani 5,5 - La coppia con Ciano funziona ed è il giusto mix tra forza fisica e velocità. Stavolta, però, il capitano non riesce mai a calciare in porta (Dal 66' Pinamonti 6,5 - È l'uomo dei finali di gara: potrebbe aver risolto la partita proprio come contro la Fiorentina, se non fosse per il tap-in di Dzeko che vale il 3-2 al 95'. Il classe '99, comunque, continua il suo processo di crescita, mostrando ancora una volta una finalizzazione pazzesca sotto porta).