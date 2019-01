Le pagelle del Frosinone - Si salva solo Sportiello. Difesa horror

© foto di Federico Gaetano

Sportiello 6,5 - Cinque parate che salvano il risultato. Beh, oddio, salvano...

Ghiglione 4,5 - Naufraga nel tourbillon atalantino. Poi si prende un giallo a tre minuti dalla fine sullo 0-5 quantomeno evitabile.

Brighenti 4,5 - Al rientro dopo diverso tempo, ha le attenuanti generiche.

Krajnc 4 - Dovrebbe marcare Zapata. Mai condizionale è stato più valido.

Goldaniga 4 - Sempre in ritardo, perde il contrasto sullo 0-3.

Molinaro 4,5 - Gioca solo 55 minuti, ma non riesce mai a incidere (dal 55' Beghetto 5 - Entra a risultato già abbastanza compromesso).

Chibsah 5 - Nel primo tempo è suo l'unico lampo dalle parti di Berisha. Poi rischia anche l'autogol.

Maiello 5 - Finisce nel tritacarne composto da Pasalic e De Roon.

Valzania 5 - Prima partita in campionato, contro i suoi ex compagni. Ci prova, ma non ci riesce (dal 60' Cassata 5 - L'inerzia non cambia con la sua entrata).

Campbell 4,5 - Non arriva mai sul pallone, tenta un pallonetto che finisce alto.

Pinamonti 5,5 - Il meno peggio, anche se praticamente mai messo in condizione di pungere. Salta tutta la difesa nel secondo tempo, è bravo Berisha (dall'84' Matarese s.v.).