Le pagelle del Genoa - Biraschi da dimenticare. Veloso il migliore

Radu 6 - Non può nulla sui gol blucerchiati, è bravo a salvare in un paio di circostanze, su Linetty e Quagliarella.

Biraschi 4,5 - Pomeriggio e derby da dimenticare. Defrel lo anticipa in occasione della rete che sblocca la sfida, poi lo costringe al tocco di mano che vale il rigore del 2-0 e l'espulsione. La sua partita finisce al 51'.

Romero 6 - Non ha particolari responsabilità nella sconfitta del Genoa. Nella ripresa salva sulla linea, negando il gol del 3-0 a Ramirez.

Criscito 5,5 - Lotta come un leone contro gli scatenati attaccanti doriani. Lascia troppo libero di crossare Quagliarella al 3', nell'occasione del gol di Defrel.

Pereira 5 - Pochissime iniziative degne di nota, non riesce a rendersi utile e a incidere in una partita molto sentita.

Rolon 5,5 - Soffre la tecnica e gli strappi degli avversari, ma riesce a limitare i danni. Prandelli lo cambia per inserire un centrocampista più bravo negli inserimenti. (Dal 56' Lerager 5,5 - Entra per provare a dare la carica ai suoi, ma si fa notare solo per un battibecco con un assistente di Calvarese, che gli costa il giallo).

Veloso 6,5 - Il più pericoloso della squadra di Prandelli, e questo è tutto dire. Nel primo tempo impegna Audero dalla distanza, poi crea scompiglio con le palle inattive.

Bessa 5,5 - Non riesce quasi mai a cambiare passo e a inserirsi con pericolosità nell'area avversaria. Praet vince il duello a centrocampo. (Dal 77' Favilli s.v.).

Lazovic 5,5 - Anche lui, come Pereira, non riesce a dare la spinta necessaria sulla corsia di competenza. Sfonda un po' di più nella ripresa, ma non basta.

Pandev 5,5 - Prova in tutti i modi a guadagnare un calcio di rigore, rimedia solo un ammonizione per simulazione. È però uno degli ultimi ad arrendersi.

Kouamé 5,5 - Comincia benissimo, sfiorando il palo sinistro con una conclusione velenosa. Poi fa fatica a rendersi utile ed è poco reattivo in alcune circostanze favorevoli. (Dal 72' Sanabria 5,5 - Aveva cominciato benissimo la sua nuova avventura italiana, ma adesso sembra tornato nell'anonimato. Entra con il risultato già compromesso e il Genoa in 10, non si rende mai pericoloso).