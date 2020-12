Le pagelle del Genoa - L'attacco non gira, la difesa si addormenta: si salvano in pochi

Perin 6 - Attento fra i pali, da rivedere quando rinvia: tre rimesse sbagliate che sarebbero potute costare caro al Genoa. Non può nulla sulla rete di Insigne, spiazzato da Sau in occasione del rigore.

Goldaniga 5,5 - Confermato nel ruolo di terzino, ma al Vigorito la sua prestazione non convince. In difficoltà su Caprari, prende anche un giallo prima di essere sostituito.(Dal 76' Zappacosta S.V

Masiello 4,5 - Si addormenta sull'inserimento di Insigne in occasione del gol del Benevento. Ha almeno la lucidità di interrompere il tackle: sarebbe stato rigore e rosso. Rigore che arriva nel finale di gara dopo un intervento su Sau.

Bani 5,5 - Fra i meno colpevoli nella dormita generale che porta al gol di Insigne. Per il resto gara di sostanza in difesa, fa valere la sua stazza fisica.

Czyborra 5,5 - Primo tempo abbastanza convincente, poco prima della sostituzione partecipa alla dormita collettiva che porta il Benevento in vantaggio. (Dal 59' Criscito 6 - Torna in campo dopo una lunga assenza. Cerca subito di entrare nel vivo del gioco, con un paio di cross col mancino interessanti.)

Ghiglione 5,5 - Tiene bene su Improta dalla sua parta, ma non si vede praticamente mai in attacco.

Lerager 5,5 - Rischia tantissimo nel primo tempo con un intervento in area su Caprari. Per sua fortuna l'arbitro lascia correre.

Sturaro 5,5 - Mai nel vivo del gioco. Un po' meglio in fase di copertura, ma non basta.(Dal 59' Radovanovic 6 - Porta maggior dinamismo alla manovra del Grifone)

Pjaca 5,5 - Il più vivo degli attaccanti, lui che parte largo dalla fascia. Meglio dopo il gol di Insigne, quando Maran lo avvicina alla porta.

Destro 5 - Una bella sponda per Shomurodov e nulla più. Non riesce a dare continuità all'ottima prestazione vista con il Milan. (Dal 72' Scamacca 6 - Un po' più vivace rispetto a Destro, ma deve fare i conti con l'attenta retroguardia del Benevento.)

Shomurodov 5,5 - Un tiro al volo alla mezz'ora. Questo l'unico lampo dell'attaccante del Genoa, apparso un po' in affanno. (Dal 59' Pandev 6 - Dialoga bene con Pandev, ma nella mezz'ora in cui viene schierato non riesce a cambiare l'esito della gara.)

Rolando Maran 5,5 - Passo indietro rispetto alla bella prestazione con il Milan. Conferma Destro e Shomurodov in attacco, ma la scelta non paga contro l'attenta difesa del Benevento. La vittoria manca dalla prima giornata, la prossima sfida con lo Spezia sembra essere l'ultima spiaggia per il tecnico.