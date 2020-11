Le pagelle del Genoa - Ritorno al gol per Pjaca, Scamacca lottatore ma poi la squadra cala

Perin 6,5 - Nel primo tempo vola a deviare sulla traversa un mancino dalla distanza di Mkhitaryan, chiude lo specchio della porta a Bruno Peres nella ripresa. Nulla può sui gol giallorossi.

Biraschi 5 - Segue Bruno Peres in ogni parte del campo con tenacia ma lo perde nell’azione che porta al 2-1 della Roma. In ritardo anche Mkhitaryan in occasione della rete del vantaggio giallorosso.

Bani 5,5 - Raddoppia spesso su Biraschi aiutando il compagno di squadra. Sceglie sempre il tempo giusto dell’intervento. Qualche problema di più quando la Roma gioca in velocità.

Masiello 6,5 - Sempre molto attento al centro della difesa, gioca d’anticipo sugli avversari. Palloni dalle sue parti non passano (Dal 69’ Ghiglione 5,5 - Spinge sulla corsia di destra, prova una conclusione al volo che termina sul fondo. Non accorcia su Mkhitaryan in occasione del 3-1).

Criscito 6 - Spinge poco dedicandosi di più alla parte difensiva. Parte molto concentrato, non commette alcuna sbavatura.

Lerager 6 - Fa vedere qualche incursione verso la porta di Pau Lopez ma, come nel primo tempo, potrebbe far meglio. Si distingue di più in fase di non possesso (Dall’80’ Badelj sv).

Radovanovic 5,5 - Si abbassa per iniziare l’azione, compie qualche errore in fase di impostazione ma chiude bene gli spazi ai giocatori giallorossi. Mkhitaryan gli prende il passo in occasione del 2-1 (Dal 69’ Pellegrini 6 - Tampona le sfuriate di Karsdorp dalla sua parte).

Rovella 6,5 - Qualche piccola indecisione, specie nei primi minuti di gioco, poi la solita prestazione generosa e di grinta a cui ci ha abituato. Personalità in abbondanza per il giovane classe 2001.

Zajc 6 - Si vede poco nella fase offensiva della sua squadra nel primo tempo ma si sacrifica molto più come esterno che come trequartista puro. Più nel vivo del gioco nella ripresa (Dall’80’ Destro sv).

Pjaca 6,5 - Secondo timbro stagionale per lui. Fatica nella prima frazione di gara, nella ripresa gonfia la rete riequilibrando il match (Dal 60’ Pandev 5,5 - Potrebbe far meglio sul suggerimento di Scamacca, non offre gli spunti giusti).

Scamacca 6 - Lotta e combatte con la difesa della Roma senza risparmiarsi, disegna un assist per Pjaca che il compagno di reparto deve solo spedire alle spalle di Pau Lopez. Va vicino al gol con una puntata da calcio a cinque che termina di poco a lato.

Maran 5 - Tiene le linee molto strette fra loro nel tentativo di frenare il palleggio della Roma. Dopo un primo tempo in sofferenza, il suo Genoa acquista convinzione ma non riesce a portare a casa l’intera posta in palio con i cambi che non danno i frutti sperati.